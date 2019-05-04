В Мали боевики напали на мирных жителей, убив 18 человек
01:18, 04 мая 2019Мир
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Боевики устроили засаду и заминировали трупы погибших.
REUTERS
В центральной части Мали исламистские боевики напали на мирных жителей, в результате чего погибли 18 человек.
Об этом сообщает Business Standard, ссылаясь на заявления местных чиновников.
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Боевики начали атаку с нападения на машину армии Мали, перевозившей пайки. Авто взорвали, в результате чего погиб военный. Первые 12 человек пошли на место происшествия, где и попали в засаду.
По словам чиновников, боевики заминировали тела погибших, однако неизвестно, или следующие шесть человек погибли именно из-за этой взрывчатки.
Как сообщал УНИАН, в марте неизвестные убили 110 пастухов и уничтожили деревню в Мали.
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