В Мали боевики напали на мирных жителей, убив 18 человек

Боевики устроили засаду и заминировали трупы погибших.

В центральной части Мали исламистские боевики напали на мирных жителей, в результате чего погибли 18 человек.

Об этом сообщает Business Standard, ссылаясь на заявления местных чиновников.

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Боевики начали атаку с нападения на машину армии Мали, перевозившей пайки. Авто взорвали, в результате чего погиб военный. Первые 12 человек пошли на место происшествия, где и попали в засаду.

По словам чиновников, боевики заминировали тела погибших, однако неизвестно, или следующие шесть человек погибли именно из-за этой взрывчатки.

Как сообщал УНИАН, в марте неизвестные убили 110 пастухов и уничтожили деревню в Мали.