цей матеріал доступний українською

В Мали боевики напали на мирных жителей, убив 18 человек

01:18, 04 мая 2019
Мир
33 0
REUTERS

Об этом сообщает Business Standard, ссылаясь на заявления местных чиновников.

Читайте такжеАтака террористов в Кабуле: минимум 6 пострадавших - СМИ

Боевики начали атаку с нападения на машину армии Мали, перевозившей пайки. Авто взорвали, в результате чего погиб военный. Первые 12 человек пошли на место происшествия, где и попали в засаду.

По словам чиновников, боевики заминировали тела погибших, однако неизвестно, или следующие шесть человек погибли именно из-за этой взрывчатки.

Как сообщал УНИАН, в марте неизвестные убили 110 пастухов и уничтожили деревню в Мали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #террористы#нападение в Мали