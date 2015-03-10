Лидеры ЕС обсудят ситуацию в Украине и отношения с РФ на саммите на следующей неделе

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщила пресс-секретарь высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

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„Продолжение обсуждения состоится на уровне Европейского Совета, который включает президента ЕС (Дональда Туска). Дискуссия о ситуации в Украине и отношения с Россией будет одним из главных вопросов повестки дня”, - сказала она.

Говоря о возможности новых санкций против России, Косьянчич напомнила, что политическое решение об их подготовке уже было принято, и соответствующая работа ведется.