Лидеры ЕС обсудят ситуацию в Украине и отношения с РФ на саммите на следующей неделе
13:57, 10 марта 2015Мир
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Лидеры Европейского Союза обсудят ситуацию в Украине и отношения с Россией на саммите, который запланирован на 19-20 марта в Брюсселе.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщила пресс-секретарь высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.
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„Продолжение обсуждения состоится на уровне Европейского Совета, который включает президента ЕС (Дональда Туска). Дискуссия о ситуации в Украине и отношения с Россией будет одним из главных вопросов повестки дня”, - сказала она.
Говоря о возможности новых санкций против России, Косьянчич напомнила, что политическое решение об их подготовке уже было принято, и соответствующая работа ведется.
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