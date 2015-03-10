Экс-первую леди Кот-д'Ивуара приговорили к 20 годам тюрьмы за преступления против человечности

Бывшая первая леди Кот-д'Ивуара Симона Гбагбо приговорена к 20 годам тюрьмы за преступления против человечности. Об этом сообщил ее адвокат, передает ТАСС.

Симону Гбагбо также обвиняли в подрыве государственной безопасности, ксенофобии и создании вооруженных группировок, участвовавших в насилии после выборов 2011 года, когда погибли около 3 тыс. человек. Ее судили в Кот-д'Ивуаре вместе с 82 сторонниками экс-президента Лорана Гбагбо.

Выдачи Симоны Гбагбо добивается Международный уголовный суд.

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7 июля 2015 года в Гааге начнется суд над бывшим президентом Кот-д'Ивуара Лораном Гбагбо (2000-2011гг.), сообщил в ноябре 2014 года Международный уголовный суд (МУС).

69-летний Лоран Гбагбо обвиняется в преступлениях против человечности по четырем пунктам. Они были совершены в период с 16 декабря 2010 года по 12 апреля 2011 года и заключались, в частности, в обстреле густонаселенных районов городов Абобо и Йопоугон.

Вооруженный конфликт в Кот-д'Ивуаре начался в конце 2010 года на фоне неопределенной ситуации с результатами второго тура президентских выборов. В ходе него Центроизбиркомом назвал новым президентом бывшего премьер-министра страны Алассана Уаттару, однако Конституционный совет объявил победителем действовавшего президента Гбагбо, аннулировав при этом результаты голосования в семи регионах на севере, поддерживающих Уаттару. Оба они приняли присягу, однако за Уаттару вступилось мировое сообщество, которое помогло ему свергнуть Гбагбо и прийти к власти.