В Новой Зеландии неизвестный угрожает отравить детские молочные смеси

Полиция Новой Зеландии обратилась во вторник к населению страны с просьбой оказать помощь в розыске опасного преступника (преступников), угрожающего отравить производимые в стране детские молочные смеси, если фермеры не откажутся от использования в качестве пестицида фторацетата натрия. Это соединение также известно в Новой Зеландии под названием "яд 1080", передает ТАСС.

Анонимные письма с угрозами в ноябре прошлого года получили новозеландская компания Fonterra, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров молочной продукции, и федеральный профсоюз фермеров. В них содержалось требование прекратить использовать "яд 1080" до конца марта нынешнего года, иначе преступник заразит им детские молочные смеси. К письмам также прилагались образцы молочного порошка, в которых специалисты обнаружили фторацетат натрия.

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Премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки на состоявшейся во вторник пресс-конференции назвал происходящее "актом экотерроризма" и сообщил, что власти принимают все меры для того, чтобы новозеландские продукты оставались абсолютно безопасными. "По мнению полиции, вероятность реализации данной угрозы невелика, но с учетом ее характера полиция и правительство относится к ней со всей серьезностью", - подчеркнул премьер.