Президент Финляндии поддерживает идею создания единой армии ЕС
01:03, 09 марта 2015Мир
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Создание единой армии Евросоюза стало бы естественным способом защиты его ценностей.
Президент Финляндии поддерживает идею создания единой армии ЕС / motto.net.ua
Об этом сообщил в воскресенье Финскому телеграфному бюро президент Финляндии Саули Ниинисте, пишет ТАСС.
Он указал, что для ЕС главной ценностью является мир, именно для этого он когда-то был создан. "И было бы серьезным и естественным шагом, что ЕС защищал бы свои ценности", - полагает глава государства.
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По его словам, "Финляндия поддержала бы создание единой армии" сообщества.
В свою очередь, министр обороны страны Карл Хаглунд заявил, что считает саму по себе базовую идею о появлении такой армии правильной, однако не думает, что на это согласятся все государства, входящие в ЕС.
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