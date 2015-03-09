Президент Финляндии поддерживает идею создания единой армии ЕС

Об этом сообщил в воскресенье Финскому телеграфному бюро президент Финляндии Саули Ниинисте, пишет ТАСС.

Он указал, что для ЕС главной ценностью является мир, именно для этого он когда-то был создан. "И было бы серьезным и естественным шагом, что ЕС защищал бы свои ценности", - полагает глава государства.

Читайте такжеМинобороны Германии: ЕС нуждается в собственной армии

По его словам, "Финляндия поддержала бы создание единой армии" сообщества.

В свою очередь, министр обороны страны Карл Хаглунд заявил, что считает саму по себе базовую идею о появлении такой армии правильной, однако не думает, что на это согласятся все государства, входящие в ЕС.