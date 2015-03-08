В Сирии неизвестные атаковали позиции боевиков "Исламского государства"
15:48, 08 марта 2015Мир
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На позиции радикального движения "Исламское государство" в Сирии совершено нападение, организацию которого приписывают местным партизанам, которые воюют против джихадистов.
REUTERS
По данным Сирийского центра по наблюдению за правами человека, несколько вооруженных людей, предположительно на мотоциклах, одновременно напали на контрольно-пропускной пункт и охрану административного здания в городе Дейр-эз-Зор в 60 км от границы с Ираком, сообщает Би-би-си.
Читайте такжеБоевики ИГ убили более 40 жителей города Ракка в СирииСообщается о гибели по меньшей мере 12 боевиков "Исламского государства".
Государственные сирийские СМИ в январе сообщали о начале подпольного сопротивления джихадистам в контролируемых ими областях страны, однако независимого подтверждения этой информации до сих пор не было.
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