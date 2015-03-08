В Сирии неизвестные атаковали позиции боевиков "Исламского государства"

По данным Сирийского центра по наблюдению за правами человека, несколько вооруженных людей, предположительно на мотоциклах, одновременно напали на контрольно-пропускной пункт и охрану административного здания в городе Дейр-эз-Зор в 60 км от границы с Ираком, сообщает Би-би-си.

Читайте такжеБоевики ИГ убили более 40 жителей города Ракка в СирииСообщается о гибели по меньшей мере 12 боевиков "Исламского государства".

Государственные сирийские СМИ в январе сообщали о начале подпольного сопротивления джихадистам в контролируемых ими областях страны, однако независимого подтверждения этой информации до сих пор не было.