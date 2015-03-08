В деле об убийстве Немцова пять фигурантов - СК РФ
13:16, 08 марта 2015Мир
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Следственный комитет ходатайствует об аресте пятерых фигурантов, причастных к убийству Бориса Немцова.
REUTERS
Об этом сообщил в Твиттер официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
Читайте такжеДочь Немцова уверена, что убийство ее отца было политически мотивировано"Следственный комитет ходатайствует об аресте пятерых фигурантов, причастных к убийству Бориса Немцова. Расследование дела продолжается", - написал Маркин.
Ранее сообщалось об аресте четырех подозреваемых в убийстве.
Следственный комитет ходатайствует об аресте пятерых фигурантов, причастных к убийству Бориса Немцова. Расследование дела продолжается.
— Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 8 Март 2015
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