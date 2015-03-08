В деле об убийстве Немцова пять фигурантов - СК РФ

Об этом сообщил в Твиттер официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Читайте такжеДочь Немцова уверена, что убийство ее отца было политически мотивировано"Следственный комитет ходатайствует об аресте пятерых фигурантов, причастных к убийству Бориса Немцова. Расследование дела продолжается", - написал Маркин.

Ранее сообщалось об аресте четырех подозреваемых в убийстве.