В деле об убийстве Немцова пять фигурантов - СК РФ

13:16, 08 марта 2015
Мир
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Следственный комитет ходатайствует об аресте пятерых фигурантов, причастных к убийству Бориса Немцова.

REUTERS

Об этом сообщил в Твиттер официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Читайте такжеДочь Немцова уверена, что убийство ее отца было политически мотивировано"Следственный комитет ходатайствует об аресте пятерых фигурантов, причастных к убийству Бориса Немцова. Расследование дела продолжается", - написал Маркин.

Ранее сообщалось об аресте четырех подозреваемых в убийстве.

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