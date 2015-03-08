Дочь Немцова уверена, что убийство ее отца было политически мотивировано
Дочь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова заявила, что убийство ее отца было совершено по политическим мотивам.
"Я уверена, что это убийство было политически мотивировано", — сказала Жанна Немцова в интервью газете Bild am Sonntag, которое цитирует РИА Новости.
Она заявила, что в России не осталось оппозиционных политиков, добавив, что оппозиция оказалась "обезглавлена".
Дочь политика также выразила сомнение, что виновный в убийстве ее отца будет наказан.
Читайте такжеДело Немцова: двух подозреваемых доставят в московский суд, еще один, возможно, подорвался на гранате Ранее по подозрению в убийстве были задержаны Заур Дадаев, который является заместителем командира полка батальона "Север" МВД Чеченской республики, и Анзор Губашев, который работал в одном из частных охранных предприятий в Москве.
Позже появилась информация о задержании еще двух предполагаемых соучастников убийства. Как сообщилсекретарь Совета безопасности Ингушетии Альберт Барахоев, одним из задержанных в рамках данного уголовного дела является младший брат Губашева.