Дочь Немцова уверена, что убийство ее отца было политически мотивировано

"Я уверена, что это убийство было политически мотивировано", — сказала Жанна Немцова в интервью газете Bild am Sonntag, которое цитирует РИА Новости.

Она заявила, что в России не осталось оппозиционных политиков, добавив, что оппозиция оказалась "обезглавлена".

Дочь политика также выразила сомнение, что виновный в убийстве ее отца будет наказан.

Читайте такжеДело Немцова: двух подозреваемых доставят в московский суд, еще один, возможно, подорвался на гранате Ранее по подозрению в убийстве были задержаны Заур Дадаев, который является заместителем командира полка батальона "Север" МВД Чеченской республики, и Анзор Губашев, который работал в одном из частных охранных предприятий в Москве.

Позже появилась информация о задержании еще двух предполагаемых соучастников убийства. Как сообщилсекретарь Совета безопасности Ингушетии Альберт Барахоев, одним из задержанных в рамках данного уголовного дела является младший брат Губашева.