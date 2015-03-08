В Англии сегодня начнет служения первая женщина-епископ

Она была избрана епископом в конце прошлого года после длительных дискуссий как среди церковных служителей, так и среди общественности, в среде последнего это решение назвали важным шагом на пути к равенству между мужчинами и женщинами, сообщает Радио Свобода.

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Англиканская церковь разрешила британским женщинам быть священниками в 1992 году, уже через два года в стране появилась первая женщина-священнослужитель.