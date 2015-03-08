В Англии сегодня начнет служения первая женщина-епископ

10:31, 08 марта 2015
Мир
810 0

Свою первую проповедь в роли женщины-епископа в родной епархии в Стокпорте произнесет 8 марта первая в истории Англиканской церкви Англии женщина-епископ Либби Лейн.

Reuters

Она была избрана епископом в конце прошлого года после длительных дискуссий как среди церковных служителей, так и среди общественности, в среде последнего это решение назвали важным шагом на пути к равенству между мужчинами и женщинами, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеВ Великобритании впервые рукоположена в сан епископа Церкви Англии женщинаВоскресная месса с участием Лейн будет означать формальное начало ее служения в епархии.

Англиканская церковь разрешила британским женщинам быть священниками в 1992 году, уже через два года в стране появилась первая женщина-священнослужитель.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter