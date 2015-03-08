Дело Немцова: двух подозреваемых доставят в московский суд, еще один, возможно, подорвался на гранате

Как сообщает РИА Новости, около здания суда усилены меры безопасности.

Напомним, в ночь на субботу были задержаны Заур Дадаев, который является заместителем командира полка батальона "Север" МВД Чеченской Республики, и Анзор Губашев, который работал в одном из частных охранных предприятий в Москве.

Позже появилась информация о задержании еще двух предполагаемых соучастников убийства. Как сообщил секретарь Совета безопасности Ингушетии Альберт Барахоев, одним из задержанных в рамках данного уголовного дела является младший брат Губашева.

Читайте такжеЗадержанные по подозрению в убийстве Немцова оказались троюродными братьямиОколо суда припаркован почти десяток полицейских автобусов и автозаков, сотрудники правоохранительных органов патрулируют территорию вокруг здания. Также они приготовили металлические ограждения, но территория пока не оцеплена.

Как сообщило сегодня утром агентство Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах Чечни, мужчина, подорвавший себя на гранате в Грозном в субботу вечером, также был подозреваемым в убийстве политика Бориса Немцова.

Вечером в субботу в одной из квартир многоэтажки по улице Льва Яшина в Грозном был блокирован мужчина, подозреваемый в убийстве.

Сообщалось, что он бросил в полицейских гранату, был ранен осколком своей же гранаты и скончался от полученного ранения на месте. Официального подтверждения информации нет.