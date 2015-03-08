В Мексике нашли мумии пропавших 55 лет назад альпинистов

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Independent.

Тела были найдены на высоте 5,3 тысячи метра (высота вулкана — 5,6 тысячи метров). Всего в 1959 году на Орисабу решили подняться семь человек, однако после схода лавины трое из семи альпинистов пропали, четверо выжили. Таким образом, не исключено, что будет найдено тело еще одного альпиниста. Сейчас, отмечает издание, поисковым работам мешает плохая погода — в горах стоит туман.

Читайте такжеТысячелетнюю статую Будды просветили рентгеном и нашли внутри мумию (фото) В скором времени будет проведена экспертиза кожи, мышечной ткани и сохранившихся кусочков одежды альпинистов. Кроме того, специалисты проведут анализ ДНК.

В 1991 году в Тирольских Альпах было найдено вмерзшее в лед, предположительно, более пяти тысяч лет тому назад тело человека. Оно хорошо сохранилось. В таких условиях тело может пребывать в мумифицированном состоянии очень долго, иногда несколько тысяч лет.