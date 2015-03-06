В Бангладеш таможенники нашли в сумке у дипломата из КНДР 27 кг золота

При досмотре багажа первого секретаря посольства КНДР в Дакке Сон Юн Нама сотрудники таможни обнаружили в ручной клади золотые слитки и ювелирные изделия. При этом поначалу дипломат отказывался показывать содержимое своих сумок.

По мнению руководства таможни, скорее всего речь идет о контрабанде, а дипломата использовали в качестве посредника. Все найденное у Сон Юн Нама золото было конфисковано, самого дипломата задерживать не стали. Однако власти Бангладеш не исключили, что в его отношении будет возбуждено уголовное дело.