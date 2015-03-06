В мэрии Томска пообещали пенсионерам бесплатный хлеб по праздникам, но потом передумали

Об этом пишет Слон.

На данный момент официальный портал мэрии Томска удалил сообщение о начале акции «Бесплатный хлеб пенсионерам», одако новость осталась доступна в кэше Google, при этом на самом сайте остались только сообщения с предыдущим и последующим порядковыми номерами.

Читайте также"Конфискацию" пенсионных накоплений россиян могут продлить и на 2016 годВсего в городе, по данным на 2011 год, проживает более 100 тысяч пенсионеров. Килограмм белого хлеба в Томске, по данным Росстата, в январе 2015 года стоил 73,2 рубля (27-30 гривень - ред.). За год хлеб в Томской области подорожал на 12,6%.

"Мы поддерживаем подобные инициативы. Все предприниматели должны понимать, что рост цен на продукцию, который происходит сейчас, делает подчас недоступными для малообеспеченных людей, пенсионеров даже основные продукты питания. Надеюсь, что торговые сети также возобновят практику снижения цен на основные продукты питания: хлеб, молоко, крупы, и будут вводить «особые ценники» на эти жизненноважные продукты", - цитировал сайт мэрии мэра Томска Ивана Кляйна.