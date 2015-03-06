В Киргизии предложили отказаться от русских фамилий

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство «24.kg».

Согласно сообщению, депутат предложил записывать фамилии с добавлением слов «тегин» (традиционно оно использовалось в фамилиях знатного рода) для мужчин и «кызы» (в переводе — «дочь») для женщин.

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Мадалиев уверен, это может стать альтернативной добавлению русских суффиксов «-ов» и «-ев». «Так же как через «-ов» и «-ев» различаются мужчины и женщины, через слова «тегин» и «кызы» различать мужчин и женщин», — пояснил он.

По мнению киргизского депутата Мадалиева, такое написание фамилий распространилось в Киргизии с приходом советской власти «вместе с формами структуры написания фамилий русского народа (-ов, -ев)», а возвращение традиционных фамилий создаст предпосылки для сохранения киргизов как нации.

Отмечается, что законопроект, представляющий собой поправки в законодательство, пока вынесен на общественное обсуждение.