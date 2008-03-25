Сербия просит ООН разделить Косово по этническому принципу

Сербия официально предложила разделить Косово по этническому принципу - она направила в ООН просьбу обеспечить Белграду контроль над ключевыми учреждениями и структурами в тех районах новопровозглашенного государства, где сербы составляют большинство, пишет The Guardian.

Документ был отправлен в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе, а вчера его опубликовала белградская пресса. В нем белградское правительство просит, чтобы сербам было позволено контролировать полицию, суды и таможни в своих анклавах в Косово, а также на севере края, вокруг контролируемого сербским населением города Митровица, где сложилась напряженная ситуация.

Поддержавший данное предложение сербский министр назвал его проектом "разделения функций между сербами и косовскими албанцами". Представив данный вариант, Сербия ближе, чем когда-либо прежде, подошла к открытому призыву разделить Косово - при этом на практике Белград активно стремится к подобному разделу, отмечает британская газета.

Сербское правительство Воислава КОШТУНИЦЫ, которое активно выступает против независимости Косово, никогда официально не призывало провести этнические границы, поскольку это бы означало отказ от претензий Сербии на контроль над всем Косово. Тем не менее, в новом документе Белград признает ООН единственной властной структурой в Косово, хотя и отказывает в легитимности как косовскому правительству, так и миссии ЕС, к которой в течение трех месяцев должны перейти полномочия ООН.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля парламент Косово одобрил Декларацию о независимости края. Накануне, 16 февраля, министры иностранных дел ЕС в письменном порядке одобрили направление в Косово полицейской миссии в составе 1800 человек. Президент Сербии Борис ТАДИЧ заявил о намерении сделать все возможное для того, чтобы отменить противоправное, по его мнению, провозглашение независимости края.