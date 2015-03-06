Приемные трех министров Канады получили конверты с неизвестным порошком

01:54, 06 марта 2015
Мир
1047 0

В приемные трех министров Канады, расположенные в провинции Квебек, в четверг были доставлены конверты с неизвестным белым порошком. 

Канада / lenta-ua.net

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

"Опасные письма" предназначались членам правящей консервативной партии: министру международного развития и по вопросам франкоговорящих общин Кристиану Паради, министру инфраструктуры Дени Лёбелю и министру малого бизнеса, туризма и сельского хозяйства Максиму Бернье.

Читайте такжеКанадского министра забросали ботинками и яйцами в Палестине

По данным полиции, содержимое одного письма - министру Лёбелю - не опасно для здоровья. "Вещества из других конвертов еще проходят экспертизу", - добавили стражи порядка, не уточнив, что именно было в первом конверте.

По информации CTV, в одном из конвертов вместе с порошком было письмо, где неизвестные угрожали "уничтожить консерваторов".

Начато расследование.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter