Приемные трех министров Канады получили конверты с неизвестным порошком
В приемные трех министров Канады, расположенные в провинции Квебек, в четверг были доставлены конверты с неизвестным белым порошком.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.
"Опасные письма" предназначались членам правящей консервативной партии: министру международного развития и по вопросам франкоговорящих общин Кристиану Паради, министру инфраструктуры Дени Лёбелю и министру малого бизнеса, туризма и сельского хозяйства Максиму Бернье.
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По данным полиции, содержимое одного письма - министру Лёбелю - не опасно для здоровья. "Вещества из других конвертов еще проходят экспертизу", - добавили стражи порядка, не уточнив, что именно было в первом конверте.
По информации CTV, в одном из конвертов вместе с порошком было письмо, где неизвестные угрожали "уничтожить консерваторов".
Начато расследование.