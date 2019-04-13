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Самый большой самолет в мире впервые поднялся в воздух (видео)

23:58, 13 апреля 2019
Мир
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Длина судна составляет 72,5 метра / фото thejackbeyer / Twitter

Видео разместил на своем YouTube-канале споттер Джек Бейер.

Двухфюзеляжная новинка от компании Stratolaunch Systems взлетела в небе над Калифорнией.

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Размах крыла гиганта составляет 117 метров, это больше, чем у прошлого рекордсмена —  Ан-225 «Мрия» (88 метров). Длина самолета — 73 метра. Он оснащен шестью двигателями Pratt&Whitney, устанавливаемых на Boeing 747, и способен поднимать в воздух 226 тонн груза. Его основной задачей будет вывод летательных аппаратов в космос.

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Теги: #США#самолет