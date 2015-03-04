Пентагон: Если Россия нарушит "ракетный" договор, США примут оборонительные меры

США могут предпринять оборонительные меры в случае, если Россия нарушит условия Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявили глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Мартин Демпси и министр обороны США Эштон Картер на слушаниях сенатского комитета по вооружению, передает российское информагентство РИА Новости.

Как заявил генерал Демпси, потенциальный ответ США "будет соответствовать условиям договора РСМД". Выступая на слушаниях, Эштон Картер сказал, что США "могут и будут реагировать" на возможные нарушения договора со стороны РФ.

Как пояснил министр обороны США, существует три варианта, при которых Вашингтон может принять соответствующие меры. В том случае, если для США и их союзников возникнет угроза попасть под удары крылатыми ракетами средней дальности, запущенными с земли, Вашингтон задействует активную оборону, чтобы защитить себя и союзников, заявил Картер.

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Кроме этого, США могут принять контрмеры с целью не допустить использования подобного оружия, что, по словам министра, является "открытой военной конфронтацией". Третий вариант, как сказал Картер, это отказ придерживаться договора РСМД.

"Договор РСМД — это дорога с двухсторонним движением", — заявил Картер. По его словам, "если Россия не вернется к соблюдению договора, то США могут принять оборонительные меры".

Справка. Договор РСМД был подписан США и СССР в 1987 году и вступил в силу в следующем году. Стороны обязались полностью уничтожить свои ракеты средней (радиусом действия от 1 до 5,5 тысячи километров) и меньшей (500 — 1 тысяча километров) дальности. К 1991 году соглашение было исполнено, до 2001 года шли взаимные инспекции. При этом другие страны мира по-прежнему могут располагать такими ракетами. Кроме того, в последнее время Россия и США все чаще обвиняют друг друга в разработке вооружений, которые подпадают под действие этого договора.