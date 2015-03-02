Пакет помощи Греции составит от 30 млрд до 50 млрд евро - СМИ

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на испанское издание La Vanguardia, которое цитирует слова министра экономики Испании Луиса де Гиндоса.

Испания выделит 13–14% от этой суммы.

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«Для Греции не существует другой альтернативы, кроме как проявить солидарность с европейский сообществом», — отметил глава минфина Испании. Он выразил также уверенность в том, что Афины не примут решение о выходе из еврозоны.