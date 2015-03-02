Пакет помощи Греции составит от 30 млрд до 50 млрд евро - СМИ
22:25, 02 марта 2015Мир
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Страны еврозоны готовят новый, третий по счету, пакет помощи Греции, объем которого составит от 30 млрд до 50 млрд евро.
REUTERS
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на испанское издание La Vanguardia, которое цитирует слова министра экономики Испании Луиса де Гиндоса.
Испания выделит 13–14% от этой суммы.
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«Для Греции не существует другой альтернативы, кроме как проявить солидарность с европейский сообществом», — отметил глава минфина Испании. Он выразил также уверенность в том, что Афины не примут решение о выходе из еврозоны.
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