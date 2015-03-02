В России закрывают музей ГУЛАГа

Как говорится в заявлении организации, все попытки переговоров с администрацией Пермского края о сохранении музея ГУЛАГа, "как настоящего музея истории политических репрессий в СССР и как уникального исторического памятника, оказались безрезультатны", передает Би-би-си.

Более года музей находился под угрозой закрытия из-за конфликта с властями, который начался после того, как краевое правительство перестало платить по счетам учреждения, тем самым накопив коммунальную задолженность.

Весной прошлого года музей из-за долгов отключили от воды и электричества. В мае 2014 года была уволена директор "Перми-36" Татьяна Курсина. Тогда же музей был перерегистрирован из бюджетного государственного учреждения в автономное государственное учреждение культуры.

"Не имея возможностей для выполнения уставных целей и понимая бесперспективность дальнейших переговоров, Правление АНО "Пермь-36" приняло решение о прекращении деятельности и начале процедуры ликвидации общественной организации", - говорится в сообщении организации.

Музей ГУЛАГа "Пермь-36" был создан в 1992 году в помещениях бывшей советской колонии.