Глава Boeing признал, что системный сбой сыграл роль в крушении самолета в Эфиопии (видео)

Председатель Boeing прокомментировал предварительные результаты расследования авиакатастрофы в Эфиопии.

Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.

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Таким образом он прокомментировал предварительный отчет о крушении Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.

По его словам, система улучшения характеристики маневренности (MCAS) включилась на самолете в результате «ошибочной информации об угле атаки».

Как сообщал УНИАН, 10 марта Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2018 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту. Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8.

В частности, запрет над полетами над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA). Государственная авиационная служба Украины 13 марта также приняла решение запретить полеты на самолетах Boeing 737-8 Max или Boeing 737-9 Max в пределах, с или над территорией Украины.