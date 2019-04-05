Конгресс США требует от Трампа прекратить поддержку Саудовской Аравии в Йемене

Теперь документ будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки проголосовала за резолюцию, в которой требуется прекратить оказание Вашингтоном военной поддержке коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене.

"За" резолюцию отдали свои голоса 247 конгрессменов, "против" высказались 175, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

При этом документ поддержали 15 конгрессменов от Республиканской партии США, представителем которой является президент страны Дональд Трамп.

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Ранее этот законопроект был одобрен большинством Сената США. Теперь документ будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу. Впрочем, ожидается, что он применит право вето.

Ранее в Белом доме называли эту резолюции ошибочной и заявляли, что она может навредить двусторонним отношениям между Вашингтоном и Эр-Риядом. Для того, чтобы преодолеть вето президента, в обеих палатах американского парламента понадобится две трети голосов.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией противостоят повстанцам-хуситам, которых поддерживает Иран. С начала войны ее жертвами стали тысячи гражданских лиц, миллионам жителей Йемена угрожает голод. По данным неправительственных организаций, жертвами конфликта и голода в Йемене стали 85 тысяч детей.