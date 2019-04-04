Семья жертвы рейса MH17 подала в США иск против "Сбербанка", ВТБ и Western Union

Родные гражданина США, летевшего рейсом MH17, обвиняют банки из России, а также Western Union и MoneyGram в проведении денежных переводов пророссийским боевикам в "ДНР".

Родственники одного из погибших пассажиров рейса MH17 в четверг, 4 апреля, подали в суд в США иск к "Сбербанку", ВТБ, а также Western Union и MoneyGram.

Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шенсмена обвиняет их в предоставлении услуг боевикам "ДНР", передает dw.com.

"Мы осознаем, что нам никогда не вернуть сына. Но мы намерены пролить свет на всех, кто участвовал в его убийстве, и привлечь их к ответственности", - заявил отец погибшего Томас Шенсмен.

"ДНР" систематически и открыто запрашивала финансовую поддержку у людей по всему миру, чтобы с ее помощью получать оружие и боеприпасы", - подчеркнул адвокат Дэвид Прессмен, представляющий интересы истцов.

По его словам, средства пророссийским боевикам поступали "при содействии расположенных в США компаний, которые осуществляют денежные переводы, а также российских банков".

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Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие самолёта рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.