Генсек НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГИЛ

Йенс Столтенберг заявил, что ИГИЛ нельзя остановить диалогом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей речи упомянул Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и террористов ИГИЛ, когда говорил о терроризме в мире и поддержал увеличение расходов на оборону.

Об этом сообщает УП со ссылкой на издание The Hill.

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"В идеальном мире нам не нужно было бы тратить деньги на оборону, но мы не живем в идеальном мире", - сказал Столтенберг.

"Гитлера нельзя было остановить мирными протестами. Сталин не мог быть остановлен словами. ИГИЛ нельзя было остановить диалогом", - подчеркнул генсек НАТО.

В своей речи он упомянул террористические нападения 22 июля 2011 года в Норвегии и назвал их "самым темным днем ​​своей жизни".

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп в пятницу, 22 марта, заявил о "стопроцентном" поражении террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.