Следствие считает, что Немцова могли убить непрофессионалы

Об этом свидетельствует баллистическая экспертиза преступления, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах.

Эксперты, как отмечает газета, установили, что в Немцова стреляли со спины, при этом в него попали четыре из шести выпущенных пуль. Одна из них попала в сердце, это ранение оказалось смертельным.

Оставшиеся на месте стрельбы гильзы, по информации «Коммерсанта» вызвали у следствия вопросы: преступник пользовался патронами калибра 9 миллиметров, выпущенными в разное время разными заводами. Четыре патрона, судя по маркировкам, были выпущены в 1986 году Юрюзанским механическим заводом в Челябинской области, еще два — в 1992 году Тульским патронным заводом. Как полагают эксперты, это свидетельствует о том, что у преступника были проблемы с доступом к боеприпасам, обычно поставляемым пачками по 50 штук патронов в каждой или ящиками по тысяче штук.

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Убийца мог использовать пистолет Макарова или газовый пистолет «Иж», переделанный для стрельбы боевыми патронами. От оружия, по мнению следствия, киллер, вероятнее всего, сразу же избавился, выбросив его в реку.

В целом способ убийства, оружие, боеприпасы и другие обстоятельства, по словам источников в правоохранительных органах, свидетельствует о том, что преступление, вероятно, было совершено непрофессионалами, которые могли не знать даже имя своей жертвы.