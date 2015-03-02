В офисе Немцова в Ярославле проводят обыск

Об этом сообщает в воскресенье, 1 марта, РИА Новости со ссылкой на члена бюро федерального политсовета партии РПР-Парнас Илью Яшина.

Информацию об обыске подтвердил помощник Немцова Михаил Конев, который находится в офисе убитого политика.

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«Меня допросили в качестве свидетеля. Обыск происходит по месту приемной его (Немцова) как депутата областной думы, все происходит в рамках закона. Я не могу разглашать никакие подробности, так как дал подписку о неразглашении. Но все, что я вижу пока, происходит по-людски и по закону», — сказал он.