Ситуация в России будет ухудшаться, ограниченное пространство свободы будет уничтожено - аналитик

Убийство оппозиционного политика Бориса Немцова - это результат разжигания ненависти в российском обществе средствами жестокой пропаганды.

Об этом в комментарии УНИАН сказала аналитик «Chatham House» Орыся Луцевич.

«Сегодня я думаю, что убийство Немцова - это результат разжигание ненависти в российском обществе средствами жестокой пропаганды. Путин открыл ящик Пандоры: ультра-националистов, радикальных православных», - сказала она.

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По ее словам, за время Путина в России службы безопасности и силовые ведомства концентрировали власть, а государство финансировало консолидацию пропутинской большинства вокруг идеи «великой России».

«Ситуация в России будет ухудшаться. Запугивание активистов, маргинализация оппозиции. То ограниченное пространство свободы, которое было в России, будет уничтожено. Противостояние Путину можно будет вести только в форме диссиденства 60-70. Мобилизация вокруг народного фронта, консервативных пропутинских организаций будет вытеснять любые независимые голоса», - убеждена эксперт.

«Оруэлл: "Если свобода что-то и означает, то это возможность говорить людям то, чего они не хотят слышать". В России свободы нет и не будет. Смерть Немцова - свидетельство опасности для каждого, кто осмелится быть свободным», - резюмирует Луцевич.