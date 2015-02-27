Обама и Туск 9 марта обсудят ситуацию в Украине

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает ТАСС.

"Обама и Туск обсудят широкий круг вопросов, в частности, ситуацию в Украине, в России, экономический рост, Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство, энергетическую безопасность, климат и противодействие насильственному экстремизму и терроризму", - подчеркнул пресс-секретарь.

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В свою очередь, 24 февраля госсекретарь США Джон Керри заявил, что введение нового пакета санкций в отношении России зависит от выполнения Минских договоренностей.