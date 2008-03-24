Власти Белоруссии разоблачили шпионскую сеть, которая якобы действовала под прикрытием американского посольства в Минске. По данным белорусского телевидения, один из американских дипломатов – кадровый сотрудник ФБР.

Тем временем, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил, что 25 марта 2008 года будет считаться Днем белорусской независимости. Как сообщает "Телеграф", ранее эту дату отметили депутаты Европарламента в рамках так называемой "Белорусской недели" в Страсбурге.

День основания Белорусской народной республики (известный также как День воли) 25 марта традиционно отмечает белорусская оппозиция. Официальным Днем независимости Белоруссии считается 3 июля – годовщина освобождения Минска от фашистов.

Эхо Москвы