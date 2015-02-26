Райс созывает встречу с коллегами из Европы по Украине - СМИ
22:05, 26 февраля 2015Мир
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Помощник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс в четверг созывает встречу по Украине со своими европейскими партнерами.
Райс созывает встречу с коллегами из Европы по Украине / ruslentanews.com
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Белого дома Джоша Эрнеста.
По его данным, Райс встречается с представителями Великобритании, Италии, Франции и Германии. Однако Эрнест не стал приводить детали переговоров.
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”Известно, что такая встреча созывается. Но у меня нет данных по поводу решений”, - сказал он.
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