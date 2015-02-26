Райс созывает встречу с коллегами из Европы по Украине - СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Белого дома Джоша Эрнеста.

По его данным, Райс встречается с представителями Великобритании, Италии, Франции и Германии. Однако Эрнест не стал приводить детали переговоров.

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”Известно, что такая встреча созывается. Но у меня нет данных по поводу решений”, - сказал он.