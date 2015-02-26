В Афганистане из-за схода лавин погибли более 200 человек

Об этом сообщили власти страны, передает Би-би-си.

Только в провинции Панджшер на северо-востоке погибли по меньшей мере 187 человек.

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Многие дороги все еще занесены снегом, поэтому спасателям тяжело добраться до пострадавших деревень.

Местные жители пытаются сами отыскать выживших.

В провинции Нуристан погибли 14 членов одной семьи, включая женщин и детей.