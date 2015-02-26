В Праге активисты разделись и приковали себя в знак протеста против агрессии России в Украине

01:44, 26 февраля 2015
Мир
5106 0

В среду, 25 февраля, в Праге, столице Чехии, прошла акция протеста против агрессии России в Украине.

В Праге активисты разделись и приковали себя в знак протеста против агрессии РФ в Украине / скриншот

Об этом сообщает Радио Свобода.

Семь чешских активистов у посольства России в Чехии разделись и приковали себя наручниками к забору, прицепили к нему большой украинский флаг и три антипутинских плаката.

Читайте такжеВ центр Праги принесли 107 крестов в память о Небесной Сотне

На своих телах активисты написали лозунги "За вашу и нашу свободу", "Свободу Надежде Савченко", "Путин - киллер" и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter