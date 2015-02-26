В Праге активисты разделись и приковали себя в знак протеста против агрессии России в Украине
01:44, 26 февраля 2015Мир
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В среду, 25 февраля, в Праге, столице Чехии, прошла акция протеста против агрессии России в Украине.
В Праге активисты разделись и приковали себя в знак протеста против агрессии РФ в Украине / скриншот
Об этом сообщает Радио Свобода.
Семь чешских активистов у посольства России в Чехии разделись и приковали себя наручниками к забору, прицепили к нему большой украинский флаг и три антипутинских плаката.
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На своих телах активисты написали лозунги "За вашу и нашу свободу", "Свободу Надежде Савченко", "Путин - киллер" и другие.
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