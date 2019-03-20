Эксперт рассказал, как Назарбаев перед отставкой избавился от возможных конкурентов своего "клана"

Аналитик рассказал, как была изменена система выдвижения кандидатов на пост президента Казахстана.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который подал в отставку после почти 30-летнего правления, негласно готовился к этому шагу целый год. Для своего ухода от власти казахский лидер нарочно выбрал момент, когда Кремль слишком занят Украиной.

Об этом рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, передает «Обозреватель». По его словам, Назарбаев позаботился о том, чтобы после отставки полностью сохранить контроль над страной.

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"У Назарбаева, с одной стороны, есть проблемы со здоровьем, он немолод, ему 78 лет. Он несколько раз был госпитализирован, его не было неделю и больше. Соответственно, он мог устать. С другой стороны, подготовку к транзиту власти Назарбаев вел с начала 2018 года", — сказал Тышкевич.

Как отметил аналитик, "Назарбаев никуда не исчезает, он остается", поскольку в Казахстане активно развивается культ личности президента и его уже объявили "отцом нации".

По его словам, многолетний казахский лидер рассматривает несколько кандидатур преемников. В частности это дочь Дарига Назарбаева, племянник Самат Абишев, а также "кошельки семьи" — спикер парламента Касым-Жомарт Токаев и глава государственного инвестиционного фонда "Самрук Казин" Ахметжан Есимов.

Тышкевич отметил, что Назарбаев перед отставкой зачистил возможных конкурентов.

"Было недавнее решение Назарбаева об отставке правительства. Это означает, что не осталось политиков-тяжеловесов, которые могли бы претендовать на должность президента, поскольку президентом может быть человек, который имеет пятилетний стаж работы на госслужбе или в выборных органах", — пояснил эксперт.

Также, по его словам, была изменена система выдвижения кандидатов на пост президента: "Его может выдвинуть только республиканское общественное объединение, даже не политические партии. Таким образом сразу отодвигается часть политикума Казахстана. Во-вторых, после выдвижения эта кандидатура должна собрать подписи не менее 1% избирателей Казахстана. Это невозможно сделать без админресурса".

Эксперт считает, что Назарбаев решил ускорить передачу власти, пока Россия занята украинскими выборами, ослабила влияние на внутренние процессы в Казахстане.