"Непростое решение" - Назарбаева о своей отставке (видео)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своем решении уйти с поста.

Читайте такжеБессменный президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку

В своем видеообращении он обратил внимание, что он у власти уже 30 лет и что «он был удостоен великой чести его великим народом, став первым президентом независимого Казахстана».

Также он объявил, что обязанности главы государства будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 29 лет — с апреля 1990 года. В 2007 году он получил право баллотироваться на должность президента неограниченное количество раз.

Последние выборы прошли в 2015 году, на них Назарбаев получил 97,7% голосов. Его нынешний срок истекал в апреле 2020 года.

Видеообращение к нации Нурсултана Назарбаева: