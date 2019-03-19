"Непростое решение" - Назарбаева о своей отставке (видео)
16:41, 19 марта 2019Мир
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия.
Нурсултан Назарбаев / фото REUTERS
19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своем решении уйти с поста.
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В своем видеообращении он обратил внимание, что он у власти уже 30 лет и что «он был удостоен великой чести его великим народом, став первым президентом независимого Казахстана».
Также он объявил, что обязанности главы государства будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.
Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 29 лет — с апреля 1990 года. В 2007 году он получил право баллотироваться на должность президента неограниченное количество раз.
Последние выборы прошли в 2015 году, на них Назарбаев получил 97,7% голосов. Его нынешний срок истекал в апреле 2020 года.
Видеообращение к нации Нурсултана Назарбаева:
Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий Президента
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