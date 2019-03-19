Пентагон запросил около $23 миллиардов на финансирование военной разведки

В ведомстве отметили, что эта сумма предназначена как для основной деятельности, так и для операций за рубежом.

Пентагон просит Конгресс в 2020-м финансовом году, который начнется 1 октября 2019 календарного года, выделить на военную разведку почти $23 млрд.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства обороны США.

"Министерство обороны опубликовало сегодня бюджетный запрос для Программы военной разведки на 2020-й финансовый год. Общая сумма, которая включает в себя как базовый бюджет, так и финансирование непредвиденных операций за рубежом, составляет $22,95 млрд и предназначается для поддержки национальной оборонной стратегии", - говорится в сообщении.

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По мнению Пентагона, раскрытие этой суммы не ставит под угрозу секретные операции в рамках программы. "Какие-либо другие детали бюджета Программы военной разведки публиковаться не будут, так как остаются засекречены по соображениям национальной безопасности", - добавили в ведомстве.

В бюджетном запросе на 2020-й финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс на прошлой неделе, предлагается увеличить расходы на оборону на 5%, до $750 млрд. Бюджетный запрос Пентагона на будущий год предусматривает, в частности, выделение $200 млн на военную помощь Украине, $14 млрд предлагается потратить на ядерные вооружения, еще $13,6 млрд - на противоракетную оборону.