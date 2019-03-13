Ethiopian Airlines раскрыла детали переговоров пилотов Boeing 737 MAX перед крушением

При этом пилот не говорил диспетчерам ни о каких внешних проблемах с самолетом.

Пилоты Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines, который разбился 10 марта вскоре после взлета, перед падением сообщали о проблемах в управлении полетом.

Об этом The Wall Street Journal рассказал генеральный директор авиакомпании Тевольде Гебремариам, передает РБК.

Он отметил, что прослушал запись переговоров пилота с диспетчерами.

Пилот сообщил авиадиспетчерам о возникших "проблемах с управлением полетом", и хотел вернуться в аэропорт Аддис-Абебы. При этом пилот не говорил ни о каких внешних проблемах с самолетом, например, о столкновении с птицей, пояснил Гебремариам.

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Глава авиакомпании также рассказал, что черные ящики самолета будут отправлены для анализа в Европу. В какую именно страну, пока не решено окончательно. В качестве кандидатов для изучения бортовых самописцев рассматриваются Франция, Германия, Великобритания, а также Европейское агентство авиационной безопасности, которое базируется в Кельне (Германия).

WSJ ранее сообщала, что американские чиновники неофициально настаивали на отправке черных ящиков на анализ в США. Техническое оборудование и специалисты, которые могут заниматься расшифровкой бортовых самописцев, есть лишь у нескольких стран, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибло 157 человек.

Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца: в конце октября в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибло 189 человек.

Ряд стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов данной модели. В частости, с 12 марта Европа закрыла небо для всех Boeing 737 MAX.