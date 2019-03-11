На месте авиакатастрофы в Эфиопии нашли два "черных ящика"

На месте падения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines нашли два "черных ящика".

На месте падения самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines нашли два "черных ящика" - устройства, фиксирующие данные о полете и записывающие переговоры пилотов.

Об этом в понедельник, 11 марта, сообщили авиакомпания и государственное телевидение Эфиопии, сообщает DW.

В этот же день о временном приостановлении эксплуатации самолетов этой модели Boeing заявили в Китае и Индонезии. Такое же решение приняла и авиакомпания Ethiopian Airlines.

Напомним, что 10 марта в результате авиакатастрофы самолета Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, погибли 157 человек. Известно, что самолет был новый. Авиаперевозчик получил его в ноябре 2018 года. С тех пор лайнер налетал около 1200 часов. Рейс 10 марта выполнял опытный пилот, который работал в Ethiopian Airlines с 2010 года.

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Среди погибших - немало сотрудников структур, связанных с Организацией Объединенных Наций (ООН), сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, не указав точное количество жертв. Впоследствии в организации сообщили, что в катастрофе могли погибнуть 22 сотрудника структур, связанных с ООН.

По данным авиаперевозчика, на борту разбившегося лайнера находились граждане 35 стран мира. В МИД Германии подтвердили, что в результате авиакатастрофы погибли пятеро немцев.