При крушении эфиопского «Боинга» погибли сотрудники российского «Сбербанка»

Погибшие на борту самолета сотрудники были супружеской парой, в Африку они поехали на отдых.

Российский «Сбербанк» подтвердил гибель двух своих сотрудников в авиакатастрофе лайнера Boeing 737-8 Max Авиалиний Эфиопии.

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Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу банка. Погибшие на борту самолета сотрудники были супружеской парой, в Африку они поехали на отдых.

Отмечается, что всего на борту авиалайнера находились трое российских граждан.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Африке 10 марта. На его борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все погибли.

Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца. 29 октября в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибли 189 человек. По предварительной версии, катастрофа могла произойти из-за неправильной настройки датчика скорости.