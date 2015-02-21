Новый номер журнала Ukrainian Chicago посвятили Небесной Сотне

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.

В частности, на обложке журнала – Александра Головкова, активная участница Майдана. В интервью она рассказала свою особенную историю Революции Достоинства. В номере есть также воспоминания других очевидцев революционных событий. В частности тех, кто поехал на Майдан из диаспоры.

Читайте такжеВ центре Киева проходит чествование памяти Героев Небесной сотниКроме того, в журнале опубликовано интервью с фронтменом “Океана Эльзы” Святославом Вакарчуком, который делится собственными воспоминаниями о Майдане, рассуждает над сегодняшними сложными реалиями войны и дает советы нынешней власти.

В разговоре с капитаном ВМС США в отставке Степаном Шишкой журналисты Ukrainian Chicago пообщались о российском вторжении.