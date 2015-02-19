Меркель едет в Париж, чтобы обсудить с Олландом ситуацию в Украине
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд проведут переговоры в Париже в пятницу, 20 февраля.
Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
Одной из главных тем встречи, которая намечена на полдень, станет ситуация на востоке Украины, на Донбассе, отмечает агентство EFE со ссылкой на источники в администрации французского президента.
Также стороны обсудят процесс подготовки к июньскому саммиту "Большой семерки" (G7).
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В Елисейском дворце подтвердили также, что в ближайшие дни будет проведена встреча глав МИД "нормандской четверки" для обсуждения хода выполнения минских договоренностей по Украине, о чем ранее по телефону договорились лидеры Украины, Франции и Германии.
В частности, встреча глав МИД может быть организована в Париже.
Напомним, вчера УНИАН сообщал, что Меркель заявила о желании Европы продолжать сотрудничество с Россией.