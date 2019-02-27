Сегодня - годовщина убийства российского оппозиционера Немцова

Немцов был одним из самых заметных критиков путинского режима, он решительно выступил против оккупации Крыма Россией.

Четыре года назад в центре Москвы был жестоко убит российский оппозиционный политик Борис Немцов.

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Немцов был одним из самых заметных критиков путинского режима. В 2014 году он осудил аннексию Крыма Россией и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку боевикам "ДНР" и "ЛНР".

Политики был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Его застрелили в спину.

Убийство Немцова вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международной общественности к сложному положению российских оппозиционеров.

Приговор обвиняемым в убийстве политика вынесли в июле 2017 года. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии. Дочь политика Жанна Немцова считает убийство нераскрытым. Заказчика убийства до сих пор не нашли.

После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне боевиков воюют российские войска.