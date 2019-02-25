Основатель НТВ Малашенко покончил с собой - росСМИ

Игорю Малашенко было 64 года. Малашенко был найден мертвым в Испании.

Один из создателей российского телеканала НТВ Игорь Малашенко покончил с собой.

Об этом сообщают российские СМИ. Журналист Тимур Валеев, работавший с Малашенко в предвыборном штабе Ксении Собчак, подтвердил агентству «Москва», что Малашенко покончил с собой. Также об этом в своем телеграм-канале написала и сама Собчак.

Ранее о самоубийстве Малашенко со ссылкой на источники сообщили «Коммерсант» и «Ведомости».

Игорю Малашенко было 64 года.

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Как сообщалось, Малашенко найден мертвым в Испании.

В 1996 году он занял пост главного советника избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина. В 2001–2009 годах был гендиректором канала RTVI. В 2017 году перед президентскими выборами несколько месяцев руководил избирательным штабом Ксении Собчак.

Игорь Малашенко вел процесс о разводе и разделе имущества с бывшей женой Еленой Пивоваровой. В середине февраля его вторая супруга, журналистка Божена Рынска заявила, что он попал в больницу на фоне судебного разбирательства.