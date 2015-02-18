Итальянские пограничники спасли 4 тысячи мигрантов за 5 дней
20:31, 18 февраля 2015Мир
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Сотрудники итальянских береговых служб с 14 февраля по сегодняшний день спасли более 4 тыс. мигрантов из вод Средиземного моря.
REUTERS
Такие данные приводит Международная организация по миграции, передает Би-би-си.
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По данным министерства иностранных дел Италии, за первые 6 недель этого года в страну прибыло на 60% больше мигрантов, чем за аналогичный период прошлого года.
Большинство мигрантов добираются сначала до Ливии, откуда и начинают свое опасное плавание к итальянским берегам.
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