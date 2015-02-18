Итальянские пограничники спасли 4 тысячи мигрантов за 5 дней

Такие данные приводит Международная организация по миграции, передает Би-би-си.

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По данным министерства иностранных дел Италии, за первые 6 недель этого года в страну прибыло на 60% больше мигрантов, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство мигрантов добираются сначала до Ливии, откуда и начинают свое опасное плавание к итальянским берегам.