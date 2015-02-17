Die Welt: Рёттген знает, какие у Путина планы на 2015 год

Об этом пишет Ральф Даргент в своей статье «Рёттген знает, какие у Путина планы на 2015 год», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

После Минского компромисса по Украине началась тревожная фаза ожидания. Будут ли придерживаться режима прекращения огня, о котором договорились на переговорном марафоне? Гюнтер Яух попытался обсудить это в воскресенье с тремя гостями, которые представляли Россию, Украину и Германию. У него в гостях были посол России в Германии Владимир Гринин, украинский посол Андрей Мельник и председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рёттген (ХДС).

Определяет ли Рёттген внешнеполитический курс?

Яух назвал Рёттгена человеком, «который определяет внешнеполитический курс правительства, с тех пор, как Ангела Меркель в самом настоящем переговорном марафоне сыграла важную роль в достижении перемирия». Чисто формально, может быть, так можно сказать о председателе Комитета по иностранным делам.

Но только после беспрецедентной высылки Рёттгена по инициативе Меркель в качестве федерального министра по охране окружающей среды почти три года назад, после его поражения на выборах, как кандидата ХДС в земле Северный Рейн-Вестфалия, это звучит крайне странно, что он может что-либо определять в государственной системе Меркель.

Открытая граница России как проблема

Но 49-летний представитель ХДС у Яуха прилагал все усилия, чтобы напомнить, что он считался одним из лидеров христианских демократов на тех выборах в земле Северный Рейн-Вестфалия. Со знанием дела и с конкретными примерами, он пояснил, почему в промежуточной фазе Минского компромисса до начала прекращении огня велись такие ожесточенные бои - с обеих сторон это была «военная тактика».

Именно Россию он обвиняет в том, что сохраняя свою границу открытой, она делает возможными поставки оружия сепаратистам, и, таким образом, еще больше разжигает военные действия. «Если бы не было этих поставок, то конфликт был бы завершен очень скоро по военным соображениям». И Рёттген обратился со слишком откровенным для внешней политики обвинением в адрес президента России Владимира Путина: «Цель Путина на 2015 год, по моим оценкам, предельно ясна, и это, среди прочего, раскол Запада».

Послы бросают шумовые гранаты

Однако, Рёттген также показал, почему его до сих пор не воспринимают ни как высокопоставленного политика, ни даже как надежду ХДС на более высокий пост: он просто слишком высокомерный. Он пытался обстоятельно объяснить, почему Соединенные Штаты ни в коем случае не должны поставлять оружие в Украину.

Рёттген имел в виду, что у Путина тогда будет повод говорить, что конфликт в Украине – это агрессия США против России. Но он сказал: «если дело дойдет до поставок американского оружия, то у Путина будет этот нарратив». И в нескольких последующих предложениях он повторил этот «нарратив».

Рёттгену было чрезвычайно трудно, вступить в дискуссию с двумя послами. Возможно, потому, что для 67-летнего российского посла Гринина, а также 39-летнего украинского посла Мельника, дипломатия заключается в том, чтобы бросить как можно больше шумовых гранат. После такого выступления, Гринина вряд ли станут снова приглашать на ток-шоу: Не моргнув глазом, он распространял свою пропаганду. И даже если что-то было очевидным, он все равно за это держался.

«Никаких доказательств» поставок оружия

Таким было стандартное заявление Гринина в начале программы: «нет никаких доказательств». Это он сказал в ответ на обвинения в том, что из России в Украину, несмотря на Минск-2, по-прежнему поступает тяжелое вооружение. И то же самое он сказал в ответ на обвинение в том, что сепаратисты используют российскую военную технику.

Сепаратисты сами могут достать себе вооружение на рынке. «Оружие можно найти где угодно, даже в самой Украине», сказал посол со всей серьезностью. Кроме того, по вопросу влияния Москвы на сепаратистов, Гринин занял смелую позицию. «Наше влияние, вероятно, сопоставимо с американским влиянием на правительство в Киеве».

Проблема была в том, что украинский посол Мельник был не намного более убедительным. Хотя Мельник постоянно находил контраргументы для российского коллеги. Он подтвердил предполагаемое вооружение сепаратистов материалом от украинской армии, «танков T80 не существует в украинской армии».

Но Мельник также знает толк в шумовых гранатах. Он утверждал, что у него есть «тысячи доказательств» того, что за поставками оружия стоят россияне - но не представил ни одного. И он отмахнулся от обвинения в том, что радикальные группы воюют в рядах Вооруженных Сил Украины.

Отвлечение вежливостью

О фотографии, на которой изображен украинский солдат со свастикой, он сказал, что также видел ее, но подлинность фото доказать невозможно – это напомнило Гринина. Мельник, посол в Германии только несколько месяцев, также разбирается в отвлекающих любезностях. В начале программы он очень хвалил достижения Меркель (в переговорах).

Далее он сказал, что ему нет дела до ее «нет» поставкам оружия в Украину. «Вопрос о поставках оружия является центральным», сказал Мельник. Если Украина получит современное оружие, то цена, которую заплатит «агрессор» Россия, будет значительно выше. Это не пробуждает надежды на серьезное стремление к перемирию.