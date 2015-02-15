В Хорватии состоялась инаугурация первой в истории женщины-президента

Как передает ТАСС, 11 января 2015 года во втором туре президентских выборов она одержала победу над действующим президентом Иво Йосиповичем.

Одетая в элегантное синее платье глава государства поднялась на сцену, установленную на площади Святого Марка, где принесла присягу. После чего председатель Конституционного суда Ясной Омейец объявила, что новый президент вступает в должность 19 февраля 2015 года, а ее мандат продлится до 19 февраля 2020 года.

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В своей инагурационной речи избранный президент обязалась "служить Хорватии и ее гражданам".

"Я сделаю все от меня зависящее, чтобы Хорватия стала богатой страной, из которой молодые не будут уезжать, где будет рождаться больше людей, чем умирать", - пообещала она.

"Наш стратегический национальный интерес - новые рабочие места", - подчеркнула Грабар-Китарович. Она также предупредила о "нулевой толерантности по отношению к коррупции". По ее словам, Хорватия должна быть открыта новым инвестициям, стремиться к увеличению экспорта и искать новые рынки. Она подчеркнула важность "экономической дипломатии". В своей речи Грабар-Китарович также упомянула значение энергетической безопасности страны и сильных вооруженных силы.

"Наш постоянный стратегический интерес - включение целого региона Юго-Восточной Европы в ЕС. Мы также рассчитываем решить с соседями все открытые вопросы, а в отношениях с Сербией - это вопросы пропавших без вести лиц (в ходе военных конфликтов 1990-х годов) и права национальных меньшинств", - заявила она, подчеркнув также, что одной из важнейших целей считает защиту хорватов, проживающих в Боснии и Герцеговине.

"Мой мандат будет посвящен молодым. Мы должны дать им работу, их голос должен быть слышен", - подчеркнула она. Колинда Грабар-Китарович отметила, что когда она шла на выборы, многие ей говорили, что страна еще не готова принять женщину-президента. Однако это оказалось не так, констатировала она.

Официально вступив в должность 19 февраля, Колинда Грабар-Китарович станет четвертым по счету лидером республики, отсчитывающей свою независимость с 1991 года, после Франьо Туджмана, Стипе Месича и Иво Йосиповича.

На церемонии игаугурации в Загребе присутствовали делегаций 88 стран и международных организаций. Однако особое значение здесь придается присутствию премьер- министр Сербии Александара Вучича, что расценивается как дружественный жест, демонстрирующий стремление к нормализации отношений между двумя государствами. "Я рада, что в Загребе соберутся руководители соседних стран, особенно премьер-министр Сербии Александар Вучич", - заявила Колинда Грабар-Китарович перед инаугурацией.

В свою очередь Вучич сегодня по прибытии в Загреб подчеркнул, что "для Сербии и Хорватии важно смотреть в будущее, думать, что мы будем делать в ближайшие пять, десять, двадцать лет, а не только о том, что была в предыдущие годы".