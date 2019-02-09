В Испании в результате столкновения пассажирских поездов пострадали десятки людей

Машинист поезда погиб.

В провинции Каталония (Испания) столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии один человек погиб и около 60 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщил ТСН со ссылкой на правительство Каталонии.

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Как сообщается, столкновение произошло между Манресой и Кастельгали. После него один из поездов сошел с рельсов. Движение на участке заблокировано.

В результате аварии погиб машинист поезда - 26-летняя женщина, шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, еще 15 человек получили ранения средней степени тяжести, у 37 легкие травмы.

Всех пострадавших доставили в местные больницы. Причины аварии неизвестны.

Как сообщал УНИАН, в январе шесть человек погибли в результате железнодорожной аварии в Дании.