Шесть человек погибли в результате железнодорожной аварии в Дании
13:28, 02 января 2019Мир
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Причина аварии – порванный брезент на грузовом поезде, который двигался навстречу пассажирскому.
REUTERS
Шесть человек погибли в результате аварии пассажирского поезда на мосту Сторебилт, соединяющий датские острова Фюн и Зеландия.
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Как сообщает Европравда со ссылкой на датский портал DR, авария произошла около 7-30 утра.
Причина аварии – порванный брезент на грузовом поезде, который двигался навстречу. Брезент попал на пассажирский экспресс и привел к его экстренному торможению.
В полиции сообщают о проведении спасательной операции. В частности, все пассажиры были эвакуированы в соседний город Нюборг. Сейчас движение по мосту закрыто.
REUTERS
Напомним, утром 13 декабря скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья, сошел с рельсов.
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