Шесть человек погибли в результате железнодорожной аварии в Дании

Причина аварии – порванный брезент на грузовом поезде, который двигался навстречу пассажирскому.

Шесть человек погибли в результате аварии пассажирского поезда на мосту Сторебилт, соединяющий датские острова Фюн и Зеландия.

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Как сообщает Европравда со ссылкой на датский портал DR, авария произошла около 7-30 утра.

Причина аварии – порванный брезент на грузовом поезде, который двигался навстречу. Брезент попал на пассажирский экспресс и привел к его экстренному торможению.

В полиции сообщают о проведении спасательной операции. В частности, все пассажиры были эвакуированы в соседний город Нюборг. Сейчас движение по мосту закрыто.

Напомним, утром 13 декабря скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья, сошел с рельсов.