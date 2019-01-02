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Шесть человек погибли в результате железнодорожной аварии в Дании

13:28, 02 января 2019
Мир
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REUTERS

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Как сообщает Европравда со ссылкой на датский портал DR, авария произошла около 7-30 утра.

Причина аварии – порванный брезент на грузовом поезде, который двигался навстречу. Брезент попал на пассажирский экспресс и привел к его экстренному торможению.

В полиции сообщают о проведении спасательной операции. В частности, все пассажиры были эвакуированы в соседний город Нюборг. Сейчас движение по мосту закрыто.

REUTERS

Напомним, утром 13 декабря скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья, сошел с рельсов.

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Теги: #поезд#Дания