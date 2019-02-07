В России к 13 годам колонии приговорили украинского хакера за хищение 1 миллиарда рублей

Деньги похищали с помощью специальной программы, которая позволяла снимать их со счетов клиентов банков.

Мещанский суд Москвы вынес приговор украинскому хакеру Юрию Лысенко, признав его виновным в хищении более 1 миллиарда рублей у банков.

Об этом сообщает ТАСС.

"Назначить Лысенко наказание в виде 13 лет колонии строгого режима", - огласила решение судья.

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По версии суда и следствия, группа хакеров, лидером которой был гражданин Украины Юрий Лысенко, с июля по ноябрь 2014 года совместно похитила средства у коммерческих банков. Обвинение считает, что деньги похищали с помощью специальной программы, которая позволяла снимать их со счетов клиентов банков, а затем восстанавливала баланс за счет средств уже самих финансовых структур.

Обвинение инкриминирует всем фигурантам нанесение ущерба ПАО "Промсвязьбанк" в размере 39,5 млн рублей, ПАО "Банк Уралсиб" - в размере 45 млн рублей, ПАО "Банк Траст" - 106 млн рублей и ПАО "Банк Зенит" - 883,5 млн рублей.

Кроме Лысенко, на скамье подсудимых находятся 13 человек. В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159.6, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем", "Мошенничество в сфере компьютерной информации" и "Кража").