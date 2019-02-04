Венгрия угрожает не поддержать продление эмбарго ЕС на оружие для Беларуси - СМИ

Будапешт требует до продления эмбарго утвердить подготовленный Еврокомиссией документ.

Венгрия угрожает не поддержать продление эмбарго Европейского Союза на поставки оружия Беларуси.

Как сообщает Европейская правда, об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на дипломатические источники.

Эмбарго, как правило, продлевается раз в год и требует единогласия 28 стран-членов ЕС. Но за последние два года Будапешту удалось освободить от эмбарго биатлонные винтовки и другие виды оружия, используемого в спорте.

Читайте такжеThe Guardian: В ЕС заподозрили, что Россия уже перебросила ядерное оружие в оккупированный Крым

ЕС впервые ввел эмбарго на вооружение для Беларуси в 2011 году, а также ввел запрет на оформление виз и замораживание активов для четырех белорусских предприятий и 174 человек, включая президента Александра Лукашенко, после жестокого разгона демонстрантов после президентских выборов в декабре 2010 года.

Будапешт требует до продолжения эмбарго утвердить подготовленный Еврокомиссией документ - Приоритеты партнерства Беларуси, который детализирует будущие отношения блока с Минском.

Продолжение эмбарго обсуждалось несколько раз официальными лицами ЕС в январе, и, по данным источников, за исключением Венгрии, все остальные 27 стран-членов ЕС хотят сохранить его отдельно от одобрения программы приоритетов.

Документ, где изложены приоритеты, которые обсуждались между Брюсселем и Минском в течение последних двух лет, включает такие темы, как межчеловеческие контакты, экологические вопросы, экономическое сотрудничество и права человека.

Он должен был быть готов к подписанию уже в 2018 году, но Литва настаивает на включении нескольких гарантий по белорусской Островецкой АЭС до того, как текст будет утвержден.

Один из собеседников заявил, что Венгрия использует вопрос Беларуси как "испытательную площадку, чтобы увидеть, как далеко она может пойти и что подобная тактика может быть использована в будущем, когда речь пойдет об обсуждении экономических санкций ЕС в отношении России".

До сих пор Венгрия никогда открыто не пыталась выступать против санкций ЕС в отношении России, которые с 2014 года единогласно продлевались каждые шесть месяцев.

5 февраля вопрос продления эмбарго должны обсудить послы ЕС, а конечный срок для продолжения - 28 февраля.