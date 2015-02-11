США против перекройки Европы "под дулом пистолета" - Псаки
Представитель Госдепартамента США Джен Псаки на прес-брифинге во вторник, 10 февраля, выразила озабоченность эскалацией насилия на востоке Украины и воздействием, которое это кровопролитие оказывает на мирный процесс.
Псаки подчеркнула приверженность Соединенных Штатов дипломатическому разрешению конфликта, однако подчеркнула необходимость того, чтобы Россия и пророссийские сепаратисты выполняли условия минских соглашений, сообщает Голос Америки.
Она также напомнила о недавнем заявлении президента Барака Обамы, который заявил о недопустимости перекройки европейских границ «под дулом пистолета».
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Псаки также подтвердила, что США не приняли решения о поставках оружия Украине. Однако она призвала использовать не термин «летальные вооружения»: так как украинские войска защищают свою землю, это оружие следует называть «оборонительным вооружением».
Комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Египет и его переговорах на ядерную тематику, Псаки отметила, что Госдепартамент США поддерживает переговоры в рамках правил, установленных МАГАТЭ.